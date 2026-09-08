Świat Niemcy zwiększą dostawy broni dla Ukrainy Oprac. Aleksandra Sapeta |

Problemy Ukrainy z dostępnością rakiet do Patriotów. Wyczerpane niemal wszystkie zapasy Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: `bundeswehr/Nurgün Ekmekcibasi

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Na rok 2026 niemiecki rząd zaplanował łącznie 11,5 miliarda euro na wsparcie wojskowe dla Ukrainy. Jest to najwyższa kwota płynąca w ciągu roku z Berlina od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na pełną skalę przeciwko Ukrainie w 2022 roku.

- Podjąłem decyzję o przekazaniu Ukrainie pilnie potrzebnych pocisków przechwytujących PAC-2 z zapasów Bundeswehry - powiedział niemiecki minister obrony Boris Pistorius podczas wideokonferencji ministrów obrony państw Grupy Kontaktowej do spraw Obrony Ukrainy.

Niemieckie pociski Patriot Źródło zdjęcia: ©Bundeswehr/Tom Twardy

Poinformował również, że Niemcy zwiększą dostawy pocisków powietrze-powietrze oraz będą kontynuować przekazywanie Ukrainie dronów i amunicji dalekiego zasięgu.

Zełenski: takie decyzje przybliżają nas do pokoju

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował Niemcom za decyzję. "Właśnie takie decyzje przybliżają nas do pokoju: gdy ogranicza się zdolność agresora do odbierania życia. Ważne jest, aby ochrona życia miała wystarczającą siłę" - napisał na platformie X.

"Dziękujemy Niemcom za ich zasadnicze stanowisko, wsparcie oraz tysiące i tysiące istnień ludzkich uratowanych przed rosyjskimi atakami!" - dodał Zełenski.

The second step taken today with our partners on air defense: Germany is ready to provide missiles for Patriots. Thank you! These are exactly the kinds of decisions that bring peace closer: when you reduce the aggressor’s ability to destroy lives. It is important that the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 8, 2026 Rozwiń

W tle napięte relacje Berlina z Moskwą

Rząd Niemiec obarczył Rosję odpowiedzialnością za sierpniowy incydent z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku. Według niemieckiej prasy podejrzanymi o próbę ataku na ukraiński samolot transportowy są: urodzony w Rosji mężczyzna z łotewskim paszportem i Rosjanin pochodzący z Białorusi. Władze w Moskwie odrzucają te zarzuty.

Niemcy zamknęły rosyjski ośrodek kultury w Berlinie oraz konsulat w Bonn. W odpowiedzi Moskwa zamknęła trzy ośrodki Instytutu Goethego w Rosji.

Pomoc wojskowa dla Ukrainy

Wcześniej we wtorek rząd Wielkiej Brytanii poinformował, że zobowiązał się do przeznaczenia 100 milionów funtów na wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej w okresie zimowym, co obejmować będzie między innymi dostawę pocisków do systemów Patriot. Jak sprecyzowano, Wielka Brytania w ramach swojego wkładu do opracowanej przez NATO listy priorytetowych potrzeb Ukrainy przekaże temu krajowi pociski przechwytujące, pociski artyleryjskie dużego kalibru oraz drony.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po każdym kolejnym rosyjskim ataku podkreśla, że systemy obrony powietrznej są priorytetową potrzebą ukraińskiej armii. W miniony weekend w Moskwie i Kijowie byli wysłannicy Donalda Trumpa: Steve Witkoff i Jared Kushner. Rozmowy w stolicy Ukrainy i Rosji dotyczyły zakończenia wojny, ale nie przyniosły widocznego przełomu. Tuż po opuszczeniu Ukrainy przez wysłanników USA, Putin przeprowadził zmasowany atak na Kijów.