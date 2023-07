Leopardy od Niemiec, pojazdy bojowe od Brytyjczyków. Ukraina otrzymuje nowe pakiety wsparcia

Każde wsparcie nam pomaga – powiedział ambasador Ukrainy w Berlinie Ołeksij Makejew o nowym pakiecie pomocy zbrojeniowej niemieckiego rządu. Z kolei Wielka Brytania przekaże Ukrainie Pojazdy bojowe i logistyczne, tysiące sztuk amunicji do czołgów - zbuduje także centrum rehabilitacji na Ukrainie.

Ambasador Ukrainy w Berlinie Ołeksij Makejew pozytywnie ocenił nowy pakiet pomocowy zbrojeniowej niemieckiego rządu dla swojego kraju. - Każde wsparcie nam pomaga - przyznał we wtorek w programie "Welt-Talk".

Jednocześnie jednak stwierdził: "Czy to wystarczy? Niestety nie!". Z kilkoma czołgami Leopard nie jest możliwa obrona 1500-kilometrowej linii bojowej - zauważył dyplomata.

Potrzeba też więcej systemów obrony powietrznej do ochrony miast i ludności cywilnej, a także żołnierzy na linii frontu. Kijów prowadzi również rozmowy z Berlinem na temat wkładu Niemiec w koalicję myśliwców.

We wtorek w Wilnie minister obrony Niemiec Boris Pistorius poinformował, że Niemcy dostarczą Ukrainie nowy pakiet uzbrojenia, w tym 20 tys. pocisków artyleryjskich, 40 wozów bojowych Marder, 25 czołgów Leopard 1 i dwie wyrzutnie Patriot.

Pojazdy wojskowe i centrum rehabilitacji od Brytyjczyków

Brytyjski rząd poinformował w nocy z wtorku na środę, że w ramach kolejnego pakietu wsparcia militarnego dla Ukrainy przekaże temu krajowi ponad 70 pojazdów bojowych i logistycznych oraz tysiące sztuk amunicji do czołgów Challenger 2.

Jak podano w wydanym komunikacie, wśród przekazywanych pojazdów będą m.in. używane przez brytyjską armię bojowe wozy rozpoznawcze CVRT, zaś pozostałe mają zapewnić ukraińskim siłom znajdującym się na linii frontu środki do przenoszenia niezbędnej amunicji i sprzętu, ewakuacji rannych żołnierzy i odzyskiwania uszkodzonych pojazdów, co czyni je kluczowymi dla ukraińskiej kontrofensywy.

Centrum rehabilitacji medycznej będzie leczyć najciężej rannych, pomagając im dostosować się do protez, ponownie nauczyć się chodzić oraz odzyskać pewność siebie. W przypadku lżej rannych ośrodek przyspieszy ich powrót do zdrowia, pomagając im wrócić do sił zbrojnych, aby mogli dalej bronić kraju.