Socjaldemokraci wciąż na prowadzeniu. Zieloni tracą. Sondaż przed niemieckimi wyborami

Do wyborów parlamentarnych w Niemczech pozostało dziewięć dni. W najnowszym sondażu prowadzi socjaldemokratyczna SPD z 25-procentowym poparciem. O trzy punkty procentowe mniej mają chadecy CDU/CSU. 38 procent wyborców wciąż nie wie na kogo zagłosuje.

Niemcy przed wyborami do Bundestagu

RONALD WITTEK/PAP/EPA

W badaniu poparcia dla kandydatów na kanclerza Olaf Scholz z SPD nadal wyraźnie wyprzedza swoich konkurentów. Według "Politbarometru" 48 procent wyborców chciałoby, aby to on objął ten urząd. Za kandydaturą Armina Lascheta (CDU) opowiada się 22 procent (plus jeden), a za Annaleną Baerbock (Zieloni) - 15 procent (minus jeden).