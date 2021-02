Rekordowa ilość kokainy przechwycona. "To przekracza wszystko, z czym do tej pory mieliśmy do czynienia"

Niemieccy celnicy udaremnili próbę przemytu 16 ton kokainy o wartości do 1,5 miliona euro – informują niemieckie media. Śledczy, przy współpracy ze służbami holenderskimi, dokonali zatrzymania w porcie w Hamburgu.

Jak przekazał portal NDR, śledczy mogli wpaść na trop przemytników dzięki informacji z Holandii o podejrzanych kontenerach płynących do Niemiec z Paragwaju. Miały one zawierać szpachle, jednak podczas prześwietlenia okazało się, że w pojemnikach są również puszki z inną zawartością. Podczas rozładunku celnicy natrafili na ponad 1700 puszek zawierających łącznie 16 ton kokainy.

Szef wydziału śledczego w urzędzie celnym w Hamburgu Rene Matschke powiedział NDR, że w porcie w Hamburgu próby przemytu narkotyków nie są niczym nowym. - Jednak to przekracza wszystko z czym do tej pory mieliśmy do czynienia - oświadczył. Wartość zabezpieczonych narkotyków szacuje się na 1,3-1,5 miliona euro.