Prorosyjskie protesty w niemieckich miastach. Policja: liczba wspierających Ukrainę znacznie wyższa

"Wielu uczestników to ślepo oddani zwolennicy Putina. Demonstranci we Frankfurcie zaprzeczali zbrodniom wojennym, dokonywanym przez Rosję na Ukrainie. Byli zdania, że to inscenizacje Ukrainy, która nie jest niepodległym krajem" - relacjonuje "Bild". Jak pisze niemiecki dziennik, w Hanowerze blisko 600 osób jechało w około 300 samochodach ozdobionych flagami rosyjskimi i niemieckimi. Podkreśla, że policja bardzo skrupulatnie sprawdzała pojazdy pod kątem nielegalnych haseł i symboli (takich jak "Z", odnoszący się do inwazji Rosji na Ukrainę, zakazany w Niemczech). Jak poinformował rzecznik policji, nie pozwolono na start demonstracji, dopóki z masek nie zostały zdjęte pokrywające je rosyjskie flagi.