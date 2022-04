Parada poparcia dla Rosji w Berlinie. Ambasador Ukrainy do władz miasta: jak mogliście na to pozwolić?

Ambasador Ukrainy do burmistrz Berlina: jak mogliście na to pozwolić?

"Celem Putina jest podzielenie naszego społeczeństwa"

- To przerażające, jak wielu ludzi w Berlinie otwarcie popiera reżim Putina - powiedział dziennikowi "Bild" polityk partii Lewicy Niklas Schrader. - Jest to niepokojące również w perspektywie 8 i 9 maja, kiedy to niektóre grupy będą próbowały wykorzystać dzień wyzwolenia od narodowego socjalizmu do szerzenia rosyjskiej propagandy wojennej - dodał.