"Delikatniejszy ser" dla upamiętnienia Nocy Kryształowej. Sieć fast food przeprasza za wysłane wiadomości

Użytkownicy aplikacji międzynarodowej sieci restauracji w Niemczech otrzymali w rocznicę Nocy Kryształowej, pogromu ludności żydowskiej z 1938 roku, wiadomość zachęcającą do upamiętnienia jej "delikatniejszym serem z chrupiącym kurczakiem". W kolejnej wiadomości sieć przeprosiła za "błąd systemu".

Jak informuje agencja Bloomberga, wiadomość (notyfikację push) otrzymali użytkownicy aplikacji KFC w Niemczech. Zgodnie z relacjami mediów, niecałą godzinę później sieć wysłała kolejną, przepraszając za "błąd systemu". "Z powodu błędu w naszym systemie wysłaliśmy nieprawidłową i nieodpowiednią wiadomość, bardzo przepraszamy, natychmiast sprawdzimy nasze wewnętrzne procesy, aby upewnić się, że to się nie powtórzy. Proszę wybaczyć ten błąd" - przeczytali użytkownicy aplikacji sieci.

Sieć przeprasza za wiadomość w rocznicę Nocy Kryształowej

Zrzuty ekranów z wiadomościami o promocji zaczęli udostępniać użytkownicy na Twitterze. Na tej samej platformie odniosła się do niej Dalia Grinfeld, zastępca dyrektora do spraw europejskich Ligi Antydefamacyjnej (Liga przeciw Zniesławieniom). "Jak bardzo można się pomylić w sprawie Nocy Kryształowej" - pytała w swoim wpisie, pokazując fragment ekranu telefonu z wiadomością od KFC.

Bloomberg przytacza środowe oświadczenie niemieckiego oddziału KFC, według którego wiadomość to efekt półautomatycznego procesu, który łączy wydarzenia z kalendarza z promocjami. "To doprowadziło do omyłkowego rozpowszechnienia nieautoryzowanej wiadomości" - cytuje sieć agencja. "Podkreślamy, że w żaden sposób nie było naszym zamiarem bagatelizowanie powagi i historycznego znaczenia Nocy Kryształowej ani krzywdzenie ofiar lub ich potomków".