Prezydent Zełenski z niespodziewaną wizytą w Niemczech

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w czwartek niespodziewanie do Frankfurtu nad Menem w zachodnich Niemczech - poinformowała lokalna policja, która ostrzegła przed "tymczasowymi zamknięciami i utrudnieniami w całym regionie". Zełenski udał się następnie do amerykańskiej bazy wojskowej w Wiesbaden.

Policja we Frankfurcie nad Menem w zachodnich Niemczech poinformowała w czwartek, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski niespodziewanie przybył do miasta. Policja podała na platformie X (dawnym Twitterze), że w związku z wizytą prezydenta Ukrainy w Hesji "nastąpią tymczasowe zamknięcia i utrudnienia w całym regionie Ren-Men".

Wcześniej przebywał on w Norwegii po podróży między innymi do Argentyny i USA. "Po mojej wizycie w Norwegii przybyłem do Dowództwa Armii USA w Europie, którego siedziba znajduje się w Wiesbaden w Niemczech. Po raz kolejny przekonałem się o doskonałej jakości amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Jest nam to niezwykle potrzebne do zwycięstwa!" - napisał Zełenski na portalu X.