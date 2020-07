Miesiąc bez prezydenta Niemiec. Obowiązki przejmują szefowie Bundesratu

Przewodniczący Rady Federalnej Niemiec (Bundesratu) Dietmar Woidke i wiceprzewodniczący Reiner Haseloff będą zastępować prezydenta RFN Franka-Waltera Steinmeiera przez najbliższe cztery tygodnie - poinformował w środę Bundesrat. Nie podano, co jest tego przyczyną.

Jak przekazała izba niemieckiego parlamentu, Reiner Haseloff będzie pełnić obowiązki głowy państwa od 15 lipca do 12 sierpnia, natomiast jego zastępca Dietmar Woidke przejmie tę funkcję na okres między 3 a 12 sierpnia.

Obowiązki Prezydenta Federacji

Frank-Walter Steinmeier sprawuje urząd głowy państwa od 2017 roku. W listopadzie 2016 został ogłoszony przez kanclerz Angelę Merkel kandydatem koalicji rządowej na to stanowisko. Przed objęciem prezydentury pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych. Zgromadzenie Federalne Niemiec wybrało go na prezydenta w pierwszej turze wyborów stosunkiem głosów 931 do 1253.