Pracownik brytyjskiej ambasady w Berlinie aresztowany

Mężczyzna jest podejrzany o działalność dla tajnych służb. Miał pracować na rzecz rosyjskiego wywiadu co najmniej od listopada ubiegłego roku. Przynajmniej raz przesłał mu materiały, które zdobył w pracy - podała w środę niemiecka prokuratura. Za usługę miał otrzymać wynagrodzenie, ale kwota na razie nie jest znana.

Funkcjonariusze Federalnego Urzędu Kryminalnego zatrzymali podejrzanego we wtorek w Poczdamie. Mieszkanie i miejsce pracy mężczyzny zostały przeszukane i w środę zostanie on postawiony przed sędzią śledczym, który ma zdecydować, czy zatrzymany pozostanie w areszcie.

Napięte stosunki z Rosją

W ostatnich latach stosunki Niemiec i Wielkiej Brytanii z Rosją pogorszyły się. Wielka Brytania oskarżyła Rosję o odpowiedzialność za atak na Siergieja Skripala, byłego pułkownika GRU i współpracownika wywiadu brytyjskiego, do którego doszło w Salisbury w 2018 roku. Skripal i jego córka Julia przeżyli zamach , zmarła jednak 44-letnia kobieta Dawn Sturgess, która otrzymała od męża butelkę po perfumach zawierającą środek toksyczny typu nowiczok. Butelka została wyrzucona przez sprawców w miejscu publicznym.

Z kolei w Niemczech leczył się Aleksiej Nawalny, którego próbowano zabić również przez otrucie nowiczokiem. Krytyk Kremla źle się poczuł w lipcu zeszłego roku, na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy. Po awaryjnym lądowaniu w Omsku, Nawalny najpierw został przewieziony do szpitala, a później, na żądanie rodziny poleciał do Berlina. Tam, w jednej z klinik, został poddany szczegółowym badaniom.