Trwa gaszenie pożaru pod Berlinem, akcję utrudniają niewybuchy z II wojny światowej

Do pożaru doszło po eksplozji w składzie materiałów wybuchowych w Berlinie.

Niewybuchy utrudniają akcje gaśniczą

Dwie bomby z czasów wojny były zbyt gorące i trzeba było je schłodzić

- Chociaż udało się zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, nadal nie jest jasne, kiedy samo miejsce i przechowywane tam materiały wybuchowe nie będą już stanowić zagrożenia. Do ugaszenia zostało kilka pomniejszych pożarów na terenie Grunewald, dodatkowo miejscami ziemia nagrzała się tam do 700 stopni Celsjusza od otwartego ognia – poinformował rzecznik policji Thilo Cablitz. - Znajdujące się tam dwie bomby z czasów wojny były zbyt gorące i trzeba było je schłodzić - dodał.

Promień zabezpieczonego przez straż niebezpiecznego obszaru, objętego ograniczeniami, wynosi obecnie kilometr. "Tylko wtedy, gdy ochłodzenie się powiedzie, a tym samym zmniejszy się niebezpieczeństwo, obszar ten będzie można zmniejszyć do promienia 600 metrów. Dopiero to pozwoli na ponowne otwarcie autostrady i linii kolejowych. Nie wiemy dokładnie, kiedy to nastąpi" – przekazał rzecznik policji.