Spod wody wystają niemal wyłącznie dachy. Siła niszczycielskiego żywiołu na zdjęciach lotniczych

Część domów w Blessem będącym częścią miasta Erftstadt w Nadrenii Północnej-Westfalii niemal całkowicie znalazła się pod wodą, do większości z nich można dostać się jedynie łodzią. Wielu mieszkańców wzywa pomocy, ale przeciążeni pracą ratownicy nie zawsze mają możliwość, by dotrzeć do potrzebujących.

Biuro prasowe lokalnych władz zamieściło na Twitterze zdjęcia, na których widać skalę zniszczeń, spowodowanych przez powódź. Jak podkreślono we wpisie, wielu mieszkańców dzwoni pod numer alarmowy, ale wysłanie ekip ratunkowych często nie jest możliwe. Służby są przeciążone walką z żywiołem. Niektórzy mieszkańcy wspinają się na dachy domów, czekając tam na nadejście pomocy. Do wielu z nich dotrzeć można jedynie łodzią. Część mieszkańców została ewakuowana. Część budynków zawaliła się. Kilka osób pozostaje zaginionych - informują miejscowe władze.

Policja informowała, że liczba ofiar śmiertelnych burzy w Nadrenii-Palatynacie i Nadrenii Północnej-Westfalii wzrosła do co najmniej 93. W Nadrenii Północnej-Westfalii zginęły co najmniej 43 osoby, a w Nadrenii-Palatynacie co najmniej 50. - Obawiamy się, że będzie ich więcej - powiedział w piątek rano rzecznik komendy policji w Koblencji. Akcje ratunkowe trwają.