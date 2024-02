Polski kierowca w tunelu z płonącą naczepą

Polski kierowca przejeżdżał przez tunel w czwartek wieczorem. Według relacji Bilda w trakcie jazdy zauważył, że zapaliła się jedna z opon w jego naczepie, na której przewoził samochody. Zatrzymał się i próbował ugasić płomienie. Kiedy mu się to nie udało, włączył alarm w tunelu w pobliskiej zatoce awaryjnej. Wsiadł z powrotem do ciężarówki i ruszył, by dotrzeć do wyjazdu z tunelu oddalonego o sześć kilometrów. W tym czasie ogień zaczął się rozprzestrzeniać, aż w końcu objął całą naczepę.