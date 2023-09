Politico: Niemcy ogłoszą wprowadzenie kontroli na granicach z Polską i Czechami

Niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser ogłosi tymczasowe kontrole na niemieckich granicach z Polską i Czechami, by ograniczyć napływ migrantów, którzy ubiegają się o azyl - poinformował portal Politico, powołując się na niemieckiego urzędnika. Według źródła portalu minister miałaby ogłosić to w środę, a kontrole rozpoczęłyby się "w ciągu najbliższych dni".

Wcześniej we wtorek Faeser w wypowiedzi dla "Deutschlandfunk" wskazała, że niemiecka policja współpracuje już w tej kwestii z krajami sąsiadującymi - Czechami i Szwajcarią . Stacjonarne kontrole graniczne, wprowadzenia których domaga się głównie opozycyjna CDU, nadają się wyłącznie do zwalczania przestępczości przemytniczej, mogą zatem stanowić najwyżej środek dodatkowy - mówiła Faeser.

Napływ migrantów do Niemiec

Niemcy znajdują się pod presją ze względu na migrantów, którzy nielegalnie napłynęli do tego kraju. Do końca sierpnia Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców zarejestrował ponad 204 tysiące wniosków o azyl, co oznacza wzrost o 77 procent w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.