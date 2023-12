Polska para skazana na dożywocie za zabójstwo dziecka. Czterolatek był torturowany kilka miesięcy

Śmierć 4-letniego Fabiana

Jak opisuje "Die Welt", męka chłopca trwała od końca maja 2022 roku, kiedy to Polka poznała 34-letniego mężczyznę pochodzenia niemiecko-polskiego w internecie i przeprowadziła się do niego do Niemiec wraz z synkiem i 6-letnią córką. Sędzia wskazała, że niemal od razu para zaczęła się znęcać nad obojgiem dzieci. Musiały one godzinami klęczeć na podłodze z podniesionymi rękoma, ograniczano im też dostęp do pożywienia. Fabian miał być bity pasem, kablem i tłuczkiem do mięsa. Nocą zamykano go nagiego w komórce.