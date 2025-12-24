Logo strona główna
Świat

"Zadania, jakie powierzył Kreml"? Politycy AfD pod lupą po tysiącach dziwnych interpelacji

AfD
Politycy AfD złożyli tysiące interpelacji związanych z bezpieczeństwem. Jeden z nich zwrócił wyjątkową uwagę
Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Członek niemieckiej partii AfD wyjątkowo pilnie zbierał informacje o obronie przeciwdronowej swojego kraju i transportach wojskowych dla Ukrainy. Pytanie, dla kogo i po co to robił. Czy dla Rosji? AfD jest pod lupą niemieckiego kontrwywiadu - co istotne tym bardziej, że ma wysokie poparcie wśród wyborców.

Ringo Muehlmann to wyjątkowo aktywny polityk. Jest posłem do landtagu Turyngii i członkiem skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec. Tak bardzo interesował się kwestiami bezpieczeństwa narodowego, że zwrócił na siebie uwagę mediów, nie tylko w Niemczech.

Europejski portal Politico napisał, że "wykorzystując prawa przysługujące mu jako posłowi (...) w parlamencie Turyngii, gdzie AfD jest najsilniejszą partią, Muehlmann wielokrotnie zwracał się do landowego rządu z prośbą o ujawnienie zawiłych szczegółów na takie tematy jak lokalna obrona przed dronami i transporty broni z Zachodu do Ukrainy".

Minister spraw wewnętrznych Turyngii Georg Maier stwierdził wprost, że "nie sposób oprzeć się wrażeniu, że AfD realizuje w ramach swoich dochodzeń listę zadań, jakie powierzył jej Kreml".

Polityk AfD zaprzeczył, by przekazywał poufne informacje Rosjanom. Słowa ministra nazwał dziwnymi teoriami spiskowym. Zamieścił w swoich mediach społecznościowych rzekomo prześmiewcze nagranie, z napisami w cyrylicy i hymnem Rosji w tle.

- Jeśli pytamy, ile kosztuje policyjny system obrony przed dronami, o ile w ogóle istnieje, jeśli pytamy, czy infrastruktura jest przygotowana na to, co może nadejść, to robimy to tylko dlatego, że Moskwa nam tak każe - oświadczył w filmie.

Zadawanie oficjalnych pytań to nie grzech, ale politycy niemieckiej skrajnej prawicy robią to wyjątkowo często. Tygodnik "Der Spiegel" wyliczył, że w ciągu pięciu lat zasiadający w regionalnych parlamentach politycy AfD zadali aż 7000 pytań dotyczących bezpieczeństwa, więcej niż jakakolwiek inna partia.

Co potem dzieje się z uzyskaną wiedzą, to już pole do szerokich spekulacji, bo AfD od dawna nazywana jest koniem trojańskim Putina w Niemczech. Kontrwywiad nazywa partię tubą propagandową Kremla. Jej manifest programowy miał powstać w Rosji.

- AfD na pewno sympatyzuje z linią propagandową Kremla w wielu działaniach, na przykład część posłów AfD poparła aneksję Krymu. AfD jest też bardzo silnie antynatowska i często bywa antyamerykańska, choć teraz to się skomplikowało, bo w administracji Trumpa i w środowiskach protrumpowskich jest sympatia do AfD - zwraca uwagę Jacek Stawiski, redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego", prowadzący "Horyzont" w TVN24 BiS.

AfD nie została dopuszczona do władzy

Politycy AfD współtworzą Europę Suwerennych Narodów - tak nazywa się frakcja w europarlamencie, w której zasiada również częśc europosłów Konfederacji. Skrajna prawica w całej Europie posługuje się tą samą narracją - rzekomo antywojenną. W regionalnym parlamencie Turyngii szerzy ją Ringo Muehlmann.

- Chcemy Europy ojczyzn, suwerennych państw narodowych, które pokojowo współpracują i nie angażują się w konfrontację militarną. Domagamy się rozbudowy obrony cywilnej, aby chronić obywateli, a nie przygotowywać ich do wojny - powiedział Muehlmann.

Jego politycznym szefem jest przewodniczący AfD w Turyngii, owiany zła sławą Bjoern Hoecke skazywany przez sądy za głoszenie nazistowskich haseł.

Nazistowska retoryka nie przeszkodziła skrajnej prawicy w uzyskaniu najlepszego wyniku w ubiegłorocznych wyborach regionalnych w tym wschodnioniemieckim landzie. Pozostałe partie połączyły jednak siły i nie dopuściły AfD do władzy.

Źródło: Fakty o Świecie TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

