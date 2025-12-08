Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Latają na spotkania z ludźmi Trumpa. Media o "partii donosicielce"

Alternatywa dla Niemiec, AfD, Niemcy
Protesty przeciw AfD w Giessen
Źródło: Reuters
Alternatywa dla Niemiec (AfD) rozszerza sieć kontaktów i buduje relacje ze środowiskiem prezydenta USA Donalda Trumpa - twierdzi niemiecki "Der Spiegel". Według tygodnika, politycy skrajnie prawicowej, radykalnej i szowinistycznej formacji chcą "wbić klin" między administracje w Waszyngtonie i Berlinie.
Kluczowe fakty:
  • Niemiecki tygodnik pisze o spotkaniach polityków AfD z przedstawicielami Partii Republikańskiej, z ramienia której prezydentem jest Donald Trump.
  • Zdaniem gazety AfD chce działać na niekorzyść m.in. kanclerza Friedricha Merza, a tym samym na niekorzyść Niemiec w obecnych kontaktach z USA.
  • Członkowie republikanów mieli z kolei zabiegać o spotkanie z liderką niemieckiego ugrupowania Alice Weidel. Ta jednak podobno czeka na o wiele ważniejsze zaproszenie.

Portal gazety podkreślił w poniedziałek, że od początku roku politycy AfD regularnie podróżują do USA. "Spotykają się tam z republikanami, pracownikami administracji zbliżonymi do Trumpa, doradcami, aktywistami, przedstawicielami think tanków i influencerami, zabiegając o poparcie waszyngtońskich ośrodków władzy, by wpłynąć na sytuację w Niemczech" - napisano.

Tygodnik poinformował za źródłami w AfD, że priorytetem tego ugrupowania w obecnej kadencji Bundestagu jest nawiązywanie kontaktów w USA. "Od miesięcy w partii słychać jedno zdanie: 'Waszyngton jest kluczowy'" - podał.

Lider niemieckiej skrajnej prawicy: Polska też może stać się dla nas zagrożeniem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Lider niemieckiej skrajnej prawicy: Polska też może stać się dla nas zagrożeniem

Spotkania polityków AfD z republikanami w USA

Według "Spiegla" co najmniej trzech deputowanych AfD wyruszy w tym tygodniu do Waszyngtonu, a następnie do Nowego Jorku na spotkanie z członkami młodzieżówki Partii Republikańskiej - Young Republican Club. Pierwsi politycy AfD dotarli już do stolicy USA. W skład delegacji wchodzą m.in. poseł Markus Frohnmaier oraz zastępca rzecznika partii Kay Gottschalk. Mają oni spotkać się z kilkoma republikanami, w tym z Anną Pauliną Luną, która zaprosiła ich do swojego kraju.

Luna, 36-letnia kongresmenka z Florydy, członkini wpływowej komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów, wielokrotnie wykazywała zainteresowanie kontaktami z prawicowymi populistami w Europie. Wspiera m.in. skrajnie prawicową niemiecką influencerkę Naomi Seibt - napisał "Der Spiegel".

Podejrzenia wobec AfD. "Opracowuje się kwestionariusze z Moskwy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Podejrzenia wobec AfD. "Opracowuje się kwestionariusze z Moskwy"

Według tygodnika Luna zaprosiła do Waszyngtonu także szefową AfD Alice Weidel, ta miała jednak zdecydować, że do USA poleci najwcześniej w przyszłym roku. Według źródeł "Spiegla", w AfD Weidel czeka na oficjalne zaproszenie z Białego Domu lub Departamentu Stanu.

Alice Weidel i Tino Chrupalla - liderzy AfD
Alice Weidel i Tino Chrupalla - liderzy AfD
Źródło: FILIP SINGER/EPA

AfD "donosicielką"

Tygodnik ocenił, że podróże delegacji AfD wyglądają na coś więcej niż zwykłe przyjacielskie wizyty między ideologicznymi sojusznikami. Zwrócono uwagę, że odbywają się bowiem w okresie gwałtownego pogorszenia relacji między Waszyngtonem a Europą.

Według tygodnika, radykalna partia "będzie dalej pracować nad wbiciem klina między rząd (kanclerza Niemiec Friedricha) Merza a administrację Trumpa" i m.in. "narzekać na rzekomy brak wolności słowa i sposób traktowania AfD w Niemczech".

Zdaniem tygodnika AfD zachowuje się w USA niczym "partia donosicielska". Trumpiści - jak zaznaczono - są na takie argumenty wrażliwi, jednak nie podjęli dotąd konkretnych działań. "USA ograniczyły się do słownego poparcia i nie interweniowały oficjalnie u niemieckich władz. Ciekawe, czy tak zostanie" - podsumowuje "Der Spiegel".

AfD izolowana na niemieckiej scenie politycznej

AfD od dłuższego czasu zabiega o kontakty z administracją Trumpa. Osoby z jego otoczenia wielokrotnie stawały w obronie AfD. W wyborach do Bundestagu w lutym Elon Musk, multimiliarder, właściciel serwisu X i były współpracownik Trumpa, otwarcie poparł AfD. Kilka dni przed głosowaniem wiceprezydent USA J.D. Vance spotkał się z Weidel i wezwał niemieckie partie polityczne do skończenia z zasadą izolacji AfD.

Elon Musk w łączeniu online podczas inauguracji kampanii wyborczej AfD (styczeń 2025 r.)
Elon Musk w łączeniu online podczas inauguracji kampanii wyborczej AfD (styczeń 2025 r.)
Źródło: HANNIBAL HANSCHKE/PAP/EPA

Niemieckie partie głównego nurtu bojkotują AfD i deklarują, że nie będą wchodziły z nią w koalicje na poziomie federalnego rządu. W maju niemiecki kontrwywiad uznał AfD za organizację ekstremistyczną, która działa przeciwko wolnościowemu, demokratycznemu porządkowi państwa.

To jej opinii słucha Musk. Tajna broń AfD
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To jej opinii słucha Musk. Tajna broń AfD

W lutowych wyborach do Bundestagu AfD zgromadziła rekordowe w swojej historii poparcie na poziomie 20,8 procent, co stanowiło drugi po CDU/CSU wynik.

Autorka/Autor: sz/adso

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jacob Schröter/dpa/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
NiemcyAfDUSAPartia RepublikańskaPartia Republikańska USA
Czytaj także:
Polski satelita wysłany w ramach programu MikroSAR wykonał pierwsze zdjęcia
W ten sposób Polski jeszcze nie widzieliśmy
METEO
imageTitle
Ostra reakcja Liverpoolu po głośnym wywiadzie Salaha
EUROSPORT
Kazik Staszewski
"Z całego serca dziękujemy". Nowe informacje o stanie Kazika
Kultura i styl
Pilne
Prezes polskiego giganta odwołany
BIZNES
Zatrzymania CBA m.in. w nadzorze budowlanym
Osiem osób zatrzymanych, w tym urzędnicy nadzoru budowlanego. CBA: wymuszali łapówki
WARSZAWA
Bazylika św. Piotra w Watykanie
Watykan zwraca cenne przedmioty zebrane ponad sto lat temu
Świat
Śledztwo w sprawie grupy wywołującej fałszywe alarmy (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymano hakera. Włamywał się do rządowych baz
Kraków
shutterstock_2188080713
Coraz więcej ludzi czuje do tego wstręt. To niebezpieczna fobia
Zdrowie
Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Światowida i Myśliborskiej
"Miała nogi zakleszczone pod tramwajem"
WARSZAWA
Donald Tusk
Były minister ma nową pracę. Jest decyzja premiera
BIZNES
Urząd Miejski w Mielnie
Burmistrz z zarzutami. Chodzi o poświadczenie nieprawdy i przekroczenie uprawnień
Szczecin
imageTitle
"Miażdżące obelgi". Mimo to piłkarz może uniknąć kary
EUROSPORT
IBM
Jedno z największych przejęć w historii firmy
BIZNES
47 min
pc
Złota zasada, by nie dać się oszukać na rynku kryptowalut
Debata TVN24+
Hala Gwardii na wizualizacjach
Jest umowa na remont zabytkowej Hali Gwardii
WARSZAWA
shutterstock_2415668457_1
Wczoraj rakieta, dziś nie mam siły odpisać na maila. AuDHD to żadna supermoc
Agata Daniluk
Miało być świętowanie, jest surowa kara
Surowa kara dla kierowcy mikołajkowej ciężarówki
Białystok
Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,6 u wybrzeży Japonii
Silne trzęsienie ziemi w Japonii. Ostrzeżenie przed tsunami
METEO
Konkret24: Waldemar Żurek "złamał prawo"? Co ujawnił minister
Zarzucają Żurkowi, że popełnił przestępstwo. Czy "ujawnił tajemnicę"?
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Zmiany w sztabie czołowej tenisistki. Pomoże jej deblowa partnerka
EUROSPORT
shutterstock_2646412545
Wystarczą pojedyncze papierosy, a zagrożenie rośnie o blisko 60 procent
Anna Bielecka
shutterstock_2704069025
Na ostatniej prostej wyprzedzili LOT
BIZNES
Całkiem jesienny grudzień
Jak długo utrzyma się wielkie ciepło
METEO
Keir Starmer wita Wołodymyra Zełenskiego
E3 + Zełenski. Rozmowy w Londynie
Świat
Zamknięta stacja Pole Mokotowskie
Chcą zmiany nazwy popularnej stacji metra
WARSZAWA
Ruch pociągów został wstrzymany.
Sparaliżował ruch, postawił na nogi służby. 43-latek z zarzutem
Poznań
SZLACHETNA
"Ktoś żyje w spalonym domu, ktoś chodzi cały rok w tenisówkach"
Martyna Nowosielska-Krassowska
Leonardo DiCaprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson
"Jedna bitwa po drugiej" z największą liczbą nominacji do Złotych Globów
Tomasz-Marcin Wrona
kalkulator laptop biznesmen shutterstock_618253610_S
Tyle jest firm w Polsce. Nowe dane
BIZNES
Maciej Dłużniewski - sołtys Józefosławia
Największa wieś w Polsce wybrała sołtysa
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica