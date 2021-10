Chadecy szukają koalicjantów do rządu. "Konstruktywne" rozmowy z Zielonymi

Po wrześniowych wyborach do Bundestagu nadal nie jest jasne, jak wyglądała będzie przyszła koalicja rządząca Niemcami. We wtorek lider CDU Armin Laschet spotkał się z przedstawicielami Zielonych. Po rozmowach poinformował o "dobrej wymianie zdań" na temat ewentualnego wspólnego rządu. Współprzewodnicząca Zielonych Annalena Baerbock powiedziała, że rozmowy były "konstruktywne i rzeczowe".

Zdaniem Armina Lascheta rozbieżności między chadecją i Zielonymi są do pokonania, a "taki sojusz ma zasięg społeczny, który umożliwia modernizację kraju w ciągu najbliższych kilku lat". - Oczywiście to [liberalna - przyp. red.] FDP i Zieloni zdecydują, czy dalsza droga będzie tak wyglądać - dodał.

Zieloni o "rzeczowej" rozmowie z chadekami

Wybory do Bundestagu

Jeszcze nie wiadomo, czy nowy rząd utworzy SPD, która zwyciężyła we wrześniowych wyborach do Bundestagu, czy też plasująca się na drugim miejscu chadecja, która do socjaldemokratów traci niewiele. Wydaje się jednak pewne, że wejdą do niego Zieloni i FDP, bo zarówno kandydat socjaldemokratów na kanclerza Olaf Scholz, jak i kandydat chadeków Armin Laschet zadeklarowali chęć tworzenia rządu właśnie z tymi partnerami.