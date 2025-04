Partie się porozumiały. Jest umowa koalicyjna

Niemcy będą wydawać więcej na infrastrukturę i obronność Źródło: Marcin Masewicz/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Niemieckie partie CDU/CSU i SPD uzgodniły umowę koalicyjną. - Za nami kawał trudnej pracy, ale przed nami solidny plan - powiedział Friedrich Merz, który prawdopodobnie zostanie kanclerzem. Warunkiem powstania koalicyjnego rządu jest zatwierdzenie uzgodnionej umowy przez socjaldemokratów w partyjnym referendum. W przypadku CDU decyzja należy do małego zjazdu partii, a w CSU wystarczy zgoda zarządu partii.

Jak odnotował dziennik "Welt", "sześć tygodni po wyborach federalnych i pod presją zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, partie CDU/CSU i SPD uzgodniły program rządowy". Liderzy tych formacji - Friedrich Merz (CDU), Markus Soeder (CSU) oraz Lars Klingbeil i Saskia Esken (SPD) - wystąpili w środę po południu na konferencji, gdzie przedstawili nową umowę koalicyjną.

- Za nami kawał trudnej pracy, ale przed nami solidny plan - powiedział przyszły kanclerz Friedrich Merz. Jego zdaniem wynegocjowana umowa to "jasny sygnał, że Niemcy dostają zdolny do działania, dynamiczny rząd". - Spodziewam się, że CDU, CSU i SPD zgodzą się na tę koalicyjną umowę - zaznaczył. Warunkiem powstania koalicyjnego rządu jest bowiem zatwierdzenie uzgodnionej umowy przez członków SPD w partyjnym referendum. W przypadku CDU decyzja należy do małego zjazdu partii, a w CSU wystarczy zgoda zarządu partii.

Polityczna układanka w Bundestagu

Rozmowy koalicyjne rozpoczęły się 13 marca - trzy tygodnie po przedterminowych wyborach do Bundestagu. Wcześniej, w rozmowach wstępnych, unia chadecka i socjaldemokraci uzgodniły 11-stronicowy dokument dotyczący kluczowych kwestii, obejmujący m.in. złagodzenie tak zwanego hamulca zadłużenia na obronność i specjalny fundusz w wysokości 500 miliardów euro na inwestycje, głównie w infrastrukturę.

Jak pisze portal RND, Merz mógłby zostać wybrany i zaprzysiężony na kanclerza w Bundestagu 7 maja. Tego samego dnia mogłoby dojść do zaprzysiężenia jego gabinetu.

W wyborach parlamentarnych 23 lutego wygrał blok partii chadeckich CDU/CSU z wynikiem 28,5 proc. To jednak zbyt mało, aby utworzyć samodzielny rząd. SPD zdobyła 16,4 procent.