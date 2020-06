Niemcy zniosą ostrzeżenia przed podróżami do krajów UE, także do Polski. Podano datę

Niemiecki rząd zamierza od 15 czerwca wycofać ostrzeżenia dla obywateli przed podróżami do państw europejskich - poinformowała w środę agencja dpa. Tego samego dnia rzecznik Komisji Europejskiej przekazał, że państwa członkowskie Unii Europejskiej prowadzą intensywne rozmowy w sprawie zniesienia restrykcji na zewnętrznych granicach UE.

Jak podała w środowej depeszy dpa, cytując przyjęty tego dnia przez niemiecki rząd dokument, ostrzeżenie przed podróżami, wydane 17 marca w odniesieniu do wszystkich krajów świata, ma zostać zastąpione indywidualnymi wskazaniami dla podróżnych, w zależności od oceny stopnia zagrożenia w danym państwie.

Maas powiedział, że ostrzeżenie dotyczące podróży zostanie zastąpione wytycznymi, dodając przy tym, że "Niemcy zapewne usłyszą rekomendacje, aby nie podróżować do Wielkiej Brytanii, jeśli nie jest to konieczne, z uwagi na obowiązujące w tym kraju przepisy o 14-dniowej kwarantannie".

"Dobry sygnał"

- To dobry sygnał dla wielu ludzi w Europie, którzy chcą wyjechać na wakacje w lecie lub odwiedzić przyjaciół i krewnych za granicą - powiedział. - To także dobra wiadomość dla 26 milionów mężczyzn i kobiet zatrudnionych w europejskim przemyśle turystycznym - dodał von Randow.

Rządowy dokument zaznacza, że ostrzeżenia dla poszczególnych krajów bądź regionów mogą zostać wznowione, jeśli przez tydzień liczba nowych zakażeń przekroczy tam 50 na 100 tysięcy mieszkańców, co uznaje się w Niemczech za poziom alarmowy.

W Unii trwają "intensywne rozmowy"

Rzecznik Komisji Europejskiej Adalbert Jahnz poinformował w środę, że państwa członkowskie UE i KE prowadzą intensywne rozmowy w sprawie zniesienia restrykcji wprowadzanych dla podróżnych na zewnętrznych granicach Wspólnoty, obowiązujących do 15 czerwca.

- Z perspektywy Komisji Europejskiej ważne jest, by w tej sprawie podejście w Unii Europejskiej było skoordynowane - wskazał Jahnz na konferencji prasowej. Pytany o stanowisko Austrii, która zapowiedziała, że otworzy wszystkie granice z krajami UE z wyjątkiem Włoch odpowiedział, że Komisja nie komentuje konkretnych spraw, ale - jak podkreślił - wydała w tej sprawie rekomendacje, w których sprzeciwia się dyskryminacji ze względu na narodowość przy decyzjach dotyczących granic.

Wytyczne Komisji

Państwa UE same podejmują decyzje o zamykaniu swoich granic, ale KE pilnuje, by działo się to w skoordynowany sposób. Początkowo ograniczenie, które zostało wprowadzone w drugiej połowie marca, miało obowiązywać przez 30 dni. Następnie było jednak przedłużane.