Ostatni podcast kanclerz Merkel: potraktujcie poważnie tego podstępnego wirusa

Kanclerz przypomniała, że pierwszy raz zwróciła się tą drogą do obywateli ponad 15 lat temu. - W tamtym czasie było to dość nowatorskie, by szef rządu zwracał się do opinii publicznej w tak bezpośredni sposób za pośrednictwem sieci. I trudno mi było uwierzyć, gdy ktoś teraz obliczył, że od tego czasu dodano ponad 600 odcinków - powiedziała Merkel.