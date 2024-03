Łyżeczką przebił więzienną ścianę, by zobaczyć córkę

Osadzony w jednym z zakładów karnych w Bawarii mężczyzna tak bardzo chciał zobaczyć swoją córkę, że zdecydował się na ucieczkę. By się wydostać, przez kilka miesięcy drążył w ścianie otwór przy użyciu łyżeczki.

Do zdarzenia doszło w grudniu w zakładzie karnym w Bad Reichenhall w Bawarii, ale dopiero w ostatnich dniach opisały ją niemieckie media. Jak relacjonuje stacja RTL, osadzony w nim 29-latek przez cztery miesiące drążył dziurę w ścianie ponad 70-letniego budynku. Robił to przy użyciu łyżeczki, którą zdołał wykonać otwór o średnicy ok. 30 centymetrów. Gdy mężczyzna był w stanie zmieścić się w tej dziurze, opuścił zakład karny zsuwając się w dół z pierwszego piętra po powiązanych ze sobą fragmentach prześcieradeł.