Olaf Scholz: z Putinem koniecznie trzeba rozmawiać

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz broni bezpośrednich rozmów z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. - Będę to nadal robić, podobnie jak prezydent Francji - powiedział w wywiadzie dla agencji dpa. Jak dodał, odnosząc się do rosyjskiej inwazji na Ukrainę, "nie będzie podyktowanego pokoju". - A myślenie, że można rabować ziemię i mieć nadzieję, że czasy się zmienią i wszystko wróci do normy, to jest błąd - dodał.