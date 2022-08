Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w środku nagiego protestu Femenu w Berlinie

Do protestu doszło w niedzielę. Z okazji dni otwartych rządu federalnego, obywatele mogli spotkać się między innymi z kanclerzem i ministrami. Oprócz krótkiej rozmowy, uczestnicy spotkania mogli zamienić kilka zdań z politykami. W pewnym momencie - co widać na nagraniach ze spotkania - obok kanclerza stanęły dwie, młode kobiety. Ustawiły się do zdjęcia z najważniejszym, niemieckim politykiem. W pewnym momencie aktywistki zdjęły ubrania. Na piersiach miały napis "gas embargo now" (ang. embargo na gaz natychmiast). Protestujące kobiety krzyczały i wyrzucały w powietrze banknoty.