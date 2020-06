Ogromna siatka pedofilska w internecie. "Zrobiło mi się niedobrze, gdy o tym usłyszałem"

Niemieckie jednostki kryminalne, zajmujące się cyberprzestępczością, odkryły ogromną siatkę pedofilską, z którą związanych być co najmniej 30 tysięcy osób. Miały one dzielić się pedofilską pornografią oraz wymieniać rady, jak odurzać i wykorzystywać dzieci - podali w poniedziałek przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości RFN.

Peter Biesenbach, minister sprawiedliwości Nadrenii Północnej-Westfalii, przyznał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Duesseldorfie, że prowadzący śledztwo zostali zaskoczeni skalą procederu. Zaznaczył, że do wyjaśnienia sprawy włączone zostały specjalne siły, aby doprowadzić wszystkich członków pedofilskiej siatki przed wymiar sprawiedliwości.

Nie w darknecie, w "normalnej"sieci

- Zrobiło mi się niedobrze, gdy o tym usłyszałem, ale to zmotywowało nas do walki z tym procederem - wyznał minister. - Mam obawy, że może to dotyczyć więcej niż 30 tysięcy podejrzewanych - powiedział.