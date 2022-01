Pracownik niemieckiego uniwersytetu aresztowany. Miał szpiegować dla rosyjskiego wywiadu 

Niemcy a kwestia ukraińska

Pod koniec zeszłego tygodnia federalna minister obrony Christine Lambrecht po raz kolejny odrzuciła żądania dostaw broni z Niemiec na Ukrainę. W rozmowie z dziennikiem "Welt am Sonntag" powiedziała, że "musimy teraz zrobić wszystko, aby doprowadzić do deeskalacji". W rządzie federalnym panuje "konsensus", iż dostawy broni na Ukrainę "nie byłyby obecnie pomocne". Ostatecznie niemieckie władze zdecydowały się przekazać Kijowowi 5 tysięcy hełmów.

Także w zeszłym tygodniu po fali krytyki szef niemieckiej marynarki wojennej Kay-Achim Schoenbach złożył rezygnację. W czasie wizyty w Indiach wojskowy stwierdził, że Ukraina nie odzyska anektowanego przez Rosję Krymu. - Półwysep Krymski już przepadł, nigdy nie wróci, to fakt - mówił. Odnosząc się do Władimira Putina powiedział, że to, czego naprawdę chce prezydent Rosji, to szacunek. - Można łatwo dać mu szacunek, którego żąda i zapewne na który również zasługuje - stwierdził Schoenbach.