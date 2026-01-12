Polak zatrzymany w niemieckim pociągu. Miał przy sobie maczetę

Maczeta, którą znaleziono przy zatrzymanym Polaku Źródło: Bundespolizei.de

Obsługa pociągu ICE (Intercity-Express), jadącego przez Nadrenię Północną-Westfalię, natknęła się w sobotni poranek na śpiącego mężczyznę, przy którym zauważono maczetę pokrytą czerwoną cieczą - poinformowała w niedzielę Policja Federalna w Sankt Augustin.

Na miejsce natychmiast wezwano służby, a te interweniowały, gdy pociąg, który wyruszył z Frankfurtu, dotarł na dworzec w Kolonii. Wcześniej konduktorzy, jak podaje "Der Spiegel", odebrali narzędzie śpiącemu 30-latkowi, który okazał się - według przekazu policji - obywatelem Polski. Zarządzono ewakuację pasażerów z przedziału.

Mężczyznę zatrzymano, a maczeta została zabrana do badań. Policja poinformowała, że ​​zgodnie z wynikami śledztwa czerwona substancja nie była ludzką krwią. Maczeta miała około 30 centymetrów długości.

To, czy znajdująca się na niej ciecz była czerwoną farbą, czy krwią zwierzęcą, jest teraz przedmiotem śledztwa, podaje "Tagesspiegel". Przeciwko 30-latkowi toczy się postępowanie administracyjne.

