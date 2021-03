Jego firma zarobiła na handlu maseczkami. Polityk rezygnuje

Nikolas Loebel, poseł współrządzącej w Niemczech partii CDU rezygnuje ze startu we wrześniowych wyborach parlamentarnych i wycofuje się z polityki. Ma to związek z informacjami, że jego firma zarobiła 250 tysięcy euro na pośrednictwie w handlu maskami ochronnymi.

"Zwyczajowe wynagrodzenie na rynku"

Loebel w piątek przyznał, że jego firma Projektmanagement GmbH otrzymała prowizję w wysokości około 250 tysięcy euro, ponieważ pośredniczyła w umowach zakupu masek między dostawcą z Badenii-Wirtembergii a dwiema prywatnymi firmami z Heidelbergu i Mannheim. Według Loebela było to "zwyczajowe wynagrodzenie na rynku".

Stwierdził, że działał na rzecz spółki, a nie wykonywał mandat poselski. To jednak nie zadowoliło władz partii, w tym szefa CDU Armina Lascheta, który skrytykował polityka i wezwał go do odejścia.