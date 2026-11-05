Nie żyje wicepremier Bawarii Hubert Aiwanger. Jego ciało znaleziono w hotelu
"Nagła śmierć Huberta Aiwangera to straszna tragedia. Wszyscy jesteśmy głęboko wstrząśnięci" - napisał premier Bawarii Markus Soeder na X.
Dziennik "Bild" podał, że 55-letni Aiwanger, który pełnił również funkcję bawarskiego ministra gospodarki, przebywał w Berlinie w związku z otwarciem biura swojej konserwatywnej partii Wolni Wyborcy. Jednak - jak podał "Bild" - nie wziął udziału w wydarzeniu, ponieważ poczuł się źle.
Gazeta podała, że jego ciało znaleziono później w pokoju hotelowym.
Wicepremier Bawarii nie żyje
Nie jest znana przyczyna śmierci Aiwangera. Policja poinformowała, że prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
"Celem postępowania jest ustalenie dokładnej przyczyny zgonu oraz okoliczności zdarzenia, a także wykluczenie udziału osób trzecich" - przekazały w komunikacie berlińska policja i prokuratura.