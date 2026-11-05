Świat Nie żyje wicepremier Bawarii Hubert Aiwanger. Jego ciało znaleziono w hotelu Oprac. Kuba Koprzywa |

Hubert Aiwanger na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

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"Nagła śmierć Huberta Aiwangera to straszna tragedia. Wszyscy jesteśmy głęboko wstrząśnięci" - napisał premier Bawarii Markus Soeder na X.

Dziennik "Bild" podał, że 55-letni Aiwanger, który pełnił również funkcję bawarskiego ministra gospodarki, przebywał w Berlinie w związku z otwarciem biura swojej konserwatywnej partii Wolni Wyborcy. Jednak - jak podał "Bild" - nie wziął udziału w wydarzeniu, ponieważ poczuł się źle.

Hubert Aiwanger Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Gazeta podała, że jego ciało znaleziono później w pokoju hotelowym.

Wicepremier Bawarii nie żyje

Nie jest znana przyczyna śmierci Aiwangera. Policja poinformowała, że prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

"Celem postępowania jest ustalenie dokładnej przyczyny zgonu oraz okoliczności zdarzenia, a także wykluczenie udziału osób trzecich" - przekazały w komunikacie berlińska policja i prokuratura.