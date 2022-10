Stosunek do Chin powodem napięć między kanclerzem Niemiec a szefową MSZ? Scholz broni planów swej podróży do Pekinu

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz (SPD) w wywiadzie udzielonym gazecie "Welt am Sonntag" bronił planów swojej podróży do Chin, która ma odbyć się na początku listopada. "Pół roku temu byłem w Japonii, a teraz jest dla mnie ważne, aby pojechać do Pekinu. Kilka dni później udam się do Wietnamu i Singapuru" - zaznaczył.