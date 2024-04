Pozwolenia na pobyt dla około 350 osób

W 2022 roku Federalny Urząd Kryminalny i policja federalna zarejestrowały prawie pięć tysięcy przypadków przemytu ludzi w Niemczech, co oznacza wzrost o prawie 30 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wynika to z gwałtownego wzrostu nielegalnej migracji do Europy. W aktualnym raporcie dotyczącym przemytu migrantów w 2022 roku stwierdzono, że sprawcy działają "bardzo profesjonalnie i elastycznie", a także, że rośnie gotowość do podejmowania ryzyka.