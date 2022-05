Wstępne wyniki "małych wyborów do Bundestagu"

W Niemczech odbyły się wybory do parlamentu kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalii na zachodzie Niemiec. Zdecydowanie zwyciężyła w nich partia Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU), wyprzedzając socjaldemokratyczną SPD - tak wynika ze wstępnych wyników.

Zieloni potroili swój wynik, osiągając 18,2 procent (wzrost 11,8 proc.). Liberalna FDP spadła do poziomu 5,9 procent (strata 6,7 procent). Z wynikiem 5,4 procent prawicowo-populistyczna AfD może pozostać w parlamencie NRW. Partii Lewicy ponownie nie udało się przekroczyć progu pięciu procent, uzyskując 2,1 proc. Frekwencja wyborcza wyniosła 55,5 procent.

Ważny test

ARD zauważa, że CDU pozostaje wyraźnie najsilniejszą partią w Nadrenii Północnej-Westfalii, jednak to, czy nadal będzie rządzić, jest sprawą otwartą. Możliwe są różne koalicje pod przywództwem CDU lub SPD.

Wybory do landtagu w najludniejszym niemieckim kraju związkowym, w którym ponad 13 mln z około 18 mln mieszkańców jest uprawnionych do głosowania, są uważane za "małe wybory do Bundestagu", czyli ważny test nastrojów wyborczych.