Myśliwiec F-16 rozbił się w pobliżu bazy wojskowej w Niemczech
Wojsko USA przekazało w oświadczeniu, że pilot bezpiecznie się katapultował i znajduje się pod opieką medyczną.
Maszyna, która uległa wypadkowi, to myśliwiec F-16 stacjonujący w bazie w Spangdahlem.
W komunikacie strony amerykańskiej podano też, że trwa ustalanie przyczyn katastrofy, a na miejscu obecne są służby ratunkowe
W Spangdahlem stacjonuje eskadra myśliwców F-16 licząca około 20 maszyn. Baza ta, obok Ramstein, uchodzi za jedno z najważniejszych lotnisk amerykańskiego wojska w Niemczech.
Źródło: Reuters