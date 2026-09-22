Świat Myśliwiec F-16 rozbił się w pobliżu bazy wojskowej w Niemczech Oprac. Adrian Wróbel |

Holenderskie F-16 przekazane Ukrainie (wideo archiwalne) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Harald Tittel/dpa/PAP

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Wojsko USA przekazało w oświadczeniu, że pilot bezpiecznie się katapultował i znajduje się pod opieką medyczną.

Maszyna, która uległa wypadkowi, to myśliwiec F-16 stacjonujący w bazie w Spangdahlem.

W komunikacie strony amerykańskiej podano też, że trwa ustalanie przyczyn katastrofy, a na miejscu obecne są służby ratunkowe

Myśliwiec F-16 rozbił się w pobliżu bazy wojskowej w Niemczech Źródło zdjęcia: Harald Tittel/dpa/PAP

W Spangdahlem stacjonuje eskadra myśliwców F-16 licząca około 20 maszyn. Baza ta, obok Ramstein, uchodzi za jedno z najważniejszych lotnisk amerykańskiego wojska w Niemczech.