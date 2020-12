Czaszka ze skrzyżowanymi nożami zwróciła uwagę służb. Grupa Sturmbrigade 44 rozwiązana

Celem ministra spraw wewnętrznych Horsta Seehofera - jak przekazała we wtorkowym materiale ARD - jest zebranie dowodów w śledztwie w sprawie prawicowych struktur ekstremistycznych, konfiskata majątku i zabezpieczenie materiałów propagandowych.

Decyzję o delegalizacji poprzedziły policyjne naloty na lokale 13 członków grupy w trzech krajach związkowych: Hesji, Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Nadrenii Północnej-Westfalii. MSW chciało też przeprowadzić przeszukanie punktu grupy w Saksonii-Anhalt, ale nie było to możliwe, gdyż sąd administracyjny w Halle nie widział wystarczającej podstawy do wydania nakazów przeszukania. Skarga do sądu administracyjnego wyższej instancji w Magdeburgu również została odrzucona.