Świat

Motoszybowiec rozbił się na autostradzie. Jedna osoba nie żyje

Olpe, Niemcy
Do zdarzenia doszło w pobliżu Olpe (Nadrenia Północna-Westfalia)
Motoszybowiec rozbił się w sobotę na autostradzie w pobliżu Olpe w Niemczech. W maszynie miały znajdować się dwie osoby - podały media. Jedna z nich nie żyje.

Motoszybowiec rozbił się na autostradzie A45 w pobliżu Olpe (Nadrenia Północna-Westfalia) - donosi "Bild".

Jedna osoba uwięziona we wraku

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w maszynie znajdowały się dwie osoby. Jedna, według "Bilda", miała zostać uwięziona we wraku i została uwolniona przez służby. Nie wiadomo, jakie obrażenia odniosła. Druga osoba nie żyje. Na miejscu pracują służby.

Według policji motoszybowiec wystartował z lotniska w Hunsborn i rozbił się niedługo po starcie. Przyczyna zdarzenia nie jest znana. Autostrada jest obecnie zablokowana. Żaden pojazd nie został uszkodzony - podaje "Bild".

Źródło: "Bild"
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
