Motoszybowiec rozbił się na autostradzie. Jedna osoba nie żyje
Motoszybowiec rozbił się na autostradzie A45 w pobliżu Olpe (Nadrenia Północna-Westfalia) - donosi "Bild".
Jedna osoba uwięziona we wraku
Ze wstępnych ustaleń wynika, że w maszynie znajdowały się dwie osoby. Jedna, według "Bilda", miała zostać uwięziona we wraku i została uwolniona przez służby. Nie wiadomo, jakie obrażenia odniosła. Druga osoba nie żyje. Na miejscu pracują służby.
Według policji motoszybowiec wystartował z lotniska w Hunsborn i rozbił się niedługo po starcie. Przyczyna zdarzenia nie jest znana. Autostrada jest obecnie zablokowana. Żaden pojazd nie został uszkodzony - podaje "Bild".
Źródło: "Bild"