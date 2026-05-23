Świat Motoszybowiec rozbił się na autostradzie. Jedna osoba nie żyje Oprac. Kuba Koprzywa |

Do zdarzenia doszło w pobliżu Olpe (Nadrenia Północna-Westfalia) Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Mapy Google

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Motoszybowiec rozbił się na autostradzie A45 w pobliżu Olpe (Nadrenia Północna-Westfalia) - donosi "Bild".

Jedna osoba uwięziona we wraku

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w maszynie znajdowały się dwie osoby. Jedna, według "Bilda", miała zostać uwięziona we wraku i została uwolniona przez służby. Nie wiadomo, jakie obrażenia odniosła. Druga osoba nie żyje. Na miejscu pracują służby.

Drama auf der Sauerlandlinie: Segelflieger zerschellt auf A45 zwischen Olpe und Freudenberg – ein Toter, ein Schwerstverletzter

Fotos: Andreas Trojak https://t.co/8bJREdybnn pic.twitter.com/40feLccBaq — wirsiegen (@wirsiegen) May 23, 2026 Rozwiń

Według policji motoszybowiec wystartował z lotniska w Hunsborn i rozbił się niedługo po starcie. Przyczyna zdarzenia nie jest znana. Autostrada jest obecnie zablokowana. Żaden pojazd nie został uszkodzony - podaje "Bild".

OGLĄDAJ: "Jak długo decyzje Trumpa są podyktowane kaprysem, nie będę się czuć bezpiecznie"