Nie żyje siedmiolatka, spadł na nią posąg ważący 200 kilo. Była z rodzicami na wakacjach w Niemczech

Misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) jest w drodze do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - poinformował w poniedziałek rano szef agencji. Naukowcy mają tam spędzić siedem dni. Zdaniem byłego pracownika elektrowni to za mało. - tylko jeśli delegacja pozostanie na jej terenie na dłużej, to zobaczy, co wyprawiają tam Rosjanie - ocenił.