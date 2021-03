"Możliwe, że będziemy musieli cofnąć się o krok". Niemiecki minister zdrowia zapowiada trudne tygodnie

"Musimy wrócić do lockdownu"

Ekspert socjaldemokratycznej SPD do spraw zdrowia Karl Lauterbach wzywał w piątek do cofnięcia poluzowań ze względu na szybko rosnącą liczbę infekcji. - Musimy wrócić do lockdownu - zaapelował, dodając, że powinno to nastąpić jak najszybciej. Powołując się na aktualne dane Lauterbach prognozował, że w Niemczech do połowy kwietnia tygodniowa liczba nowych zakażeń koronawirusem wróci do poziomu ponad 200 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Według niego, nastąpi wówczas przeciążenie oddziałów intensywnej terapii. Lauterbach domagał się, aby wszyscy podróżni mieli robiony test na koronawirusa po wjeździe do Niemiec.