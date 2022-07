Niemcy. Minister Robert Habeck wygwizdywany podczas dialogu obywatelskiego

W Europie jest jeden podżegacz wojenny, to Putin, a nie ludzie, którzy wspierają innych w walce o wolność - powiedział niemiecki minister gospodarki Robert Habeck w Bayreuth w Bawarii w czasie dialogu obywatelskiego. Była to odpowiedź na oburzone głosy niektórych zebranych, którzy powitali ministra gwizdami i plakatami określającymi go jako "podżegacza wojennego".

Habeck: do wojny podżega Putin

Jak dodał, rząd federalny zrobi wszystko, aby pomóc ludziom poradzić sobie z dramatycznie zwiększonymi kosztami energii. - To, co nie podlega dyskusji, to pytanie, czy poddamy się wobec dyktatorskiego reżimu i wojny w Europie, która łamie prawo międzynarodowe. Gdybyśmy to zrobili, nie bylibyśmy odpowiednim rządem - podkreślił.