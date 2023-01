Niemiecka minister obrony podała się do dymisji

Minister obrony Niemiec Christine Lambrecht podała się do dymisji. Poinformowała o tym w krótkim oświadczeniu, dodając, że prośbę o odejście z resortu przekazała w poniedziałek kanclerzowi Olafowi Scholzowi. Lambrecht na stanowisku wytrwała tylko nieco ponad rok. W tym czasie na jaw wyszło między innymi to, że nie zna stopni wojskowych, zabierała syna w służbowe podróże, na misji wojskowej w Afryce pojawiła się w szpilkach, a walczącej z Rosją Ukrainie wysłała początkowo tylko hełmy. Równocześnie niemiecka armia znajduje się w dużym kryzysie, mierzy z niedofinansowaniem i problemami sprzętowymi.

Ponad rok na stanowisku i masa wpadek i problemów

Jak przypomina tygodnik, Lambrecht wywołała poważne zdziwienie tuż po objęciu urzędu, w grudniu 2021 roku. Odwołała wtedy tradycyjny bożonarodzeniowy wyjazd na jedną z zagranicznych misji Bundeswehry, co jest obowiązkiem każdego z kolejnych ministrów obrony. "W połowie grudnia Lambrecht poleciała na kilka godzin na Litwę na spotkanie z żołnierzami, po czym udała się na świąteczny urlop na narty do Ischgl" – opisywał "Spiegel”".

Jako kolejny dowód na to, że minister nie do końca odnajduje się na swoim stanowisku, uznano jej pojawienie się w kwietniu 2022 roku, podczas wizytacji oddziałów Bundeswehry w Mali w Afryce, w butach na wysokich obcasach. Już w pierwszym wywiadzie po objęciu urzędu, w grudniu 2021 r., zwierzchniczka Bundeswehry przyznała w wywiadzie w "Bild am Sonntag", że nie zna stopni wojskowych. Prawie pół roku później potwierdziła to w rozmowie z "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".