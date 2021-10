Nielegalne wjazdy do Niemiec. Przemytnicy odesłani do Polski

Jak poinformowano w poniedziałek, zatrzymano tam także dwóch Ukraińców i Gruzina podejrzanych o przemyt ludzi do Niemiec. Zostali oni odesłani do Polski i otrzymali zakaz wjazdu do Niemiec przez cztery lata - informuje dziennik "Die Welt". Imigranci przedostający się do Saksonii pochodzą głównie z Iraku i Jemenu.