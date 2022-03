Niemieckie media: rząd rozważa zakup tarczy antyrakietowej która, mogłaby objąć także Polskę

Rząd Niemiec, w związku z agresją Rosji na Ukrainę i wzrostem zagrożenia w Europie, rozważa zakup tarczy antyrakietowej. Pod uwagę brany jest izraelski system obronny przeciwrakietowej Arrow 3 - informuje "Tagesschau". Według "Bild am Sonnntag" tarcza ta mogłaby objąć także Polskę.

"Musimy lepiej bronić się przed zagrożeniem ze strony Rosji. Potrzebujemy do tego tarczy antyrakietowej obejmującej cały kraj. Izraelski system Arrow 3, to optymalne rozwiązanie" - oświadczył Andreas Schwarz (SPD) z komisji budżetowej ds. budżetu obronnego w rozmowie z "Bild am Sonnntag".