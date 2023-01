Media: Scholz zdecydował o wysłaniu czołgów Leopard 2 na Ukrainę

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz podjął decyzję o wysłaniu czołgów Leopard 2 na Ukrainę i zezwoleniu na to innym krajom takim jak Polska - podał we wtorek "Spiegel", na którego powołuje się Reuters.

Niemcy otrzymali polski wniosek

We wtorek Polska formalnie zwróciła się do Niemiec o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 do Ukrainy, a rząd niemiecki powiedział, że odpowie w trybie pilnym. Niemieckie prawo wymaga zgody na reeksport swojego sprzętu wojskowego, co oznacza, że setki czołgów Leopard w Europie mogą być wysłane na Ukrainę tylko za zgodą Berlina.

Sprawa czołgów Leopard 2

W piątek na spotkaniu grupy kontaktowej do spraw wsparcia obronnego Ukrainy w bazie Ramstein przedstawiciele 50 krajów dyskutowali o możliwościach pomocy militarnej. Podczas spotkania uczestnikom nie udało się dojść do porozumienia w sprawie dostawy czołgów Leopard do Ukrainy. USA i inni sojusznicy spodziewali się, że Niemcy same dostarczą Ukrainie czołgi i pozwolą na to innym krajom jako państwo producent tych wozów bojowych.