"Suddeutsche Zeitung": niemiecka minister obrony pisze do Błaszczaka. "Apeluje o zrozumienie"

Minister obrony Niemiec Christine Lambrecht napisała list do szefa MON Mariusza Błaszczaka, w którym stara się załagodzić sytuację związaną z dostawami niemieckich czołgów, które miały trafić do Polski w zamian za polskie maszyny przekazane Ukrainie - pisze dziennik "Suddeutsche Zeitung", który dotarł do listu. Gazeta zauważa, że Warszawa zarzuca Berlinowi, że ten nie wywiązuje się ze swych zobowiązań wynikających z tzw. Ringtausch.