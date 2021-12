Niemieckie media po wyroku w sprawie zabójstwa dowódcy w Berlinie

"Die Welt" przypomina dwa przypadki z Wielkiej Brytanii: "W 2006 roku były pracownik FSB Aleksandr Litwinienko został zabity radioaktywnym polonem. W marcu 2018 roku rosyjscy agenci rozsmarowali rzadki środek Nowiczok na klamce drzwi byłego szpiega Siergieja Skripala . On sam przeżył, zginęła postronna osoba. Dla rosyjskich władz pod przywództwem Władimira Putina Litwinienko i Skripal byli zdrajcami".

Reakcje Zachodu nie były w stanie powstrzymać Putina. "Po próbie otrucia Skripala państwa zachodnie wydaliły ponad 140 rosyjskich dyplomatów. Nie przeszkodziło to rosyjskim służbom specjalnym truć podobną substancją głównego polityka rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego" - pisze "Die Welt".

Niemcy i Europa "powinny same przed sobą przyznać, że ich postępowanie wobec Rosji nie sprawdziło się. Wydalenie dwóch rosyjskich dyplomatów w odpowiedzi na morderstwo w Tiergarten to nic więcej jak gest. Polityka powinna uderzyć rosyjskich władców tam, gdzie ich to boli: po kieszeni" - pisze autor komentarza w "Die Welt" Alexej Hock.