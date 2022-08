Niemcy. Media: brakuje leków w aptekach

Podobnie wygląda sytuacja w oddalonym o kilkaset kilometrów Poczdamie (Brandenburgia). - Obecnie nasza standardowa odpowiedź to "przepraszamy, nie mamy tego, poszukamy alternatywy". Pracownicy spędzają co najmniej godzinę dziennie, dzwoniąc do hurtowni i zdobywając alternatywne preparaty. Jest jak w czasach NRD - mówił dziennikowi Inken Jung z poczdamskiej apteki.