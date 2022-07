Lider frakcji SPD: nie należy wykluczać rozmów z Putinem

Rolf Muetzenich, szef grupy parlamentarnej współrządzącej w Niemczech partii SPD, uważa, że nie należy wykluczać rozmów z Władimirem Putinem. "Nie można (ich) wymusić", ale jeśli prezydent Rosji "będzie gotów na uczciwe rozmowy z szefami państw i rządów UE, NATO i Ukrainy, to zasadniczo nie należy tego wykluczać" - powiedział. Możliwość negocjowania z Rosją kategorycznie wyklucza natomiast szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock (Zieloni).

Muetzenich zaznaczył w rozmowie z agencją dpa, że takie rozmowy musiałyby być uzależnione od spełnienia "konkretnych warunków ramowych". - Kanclerz federalny (Niemiec Olaf Scholz ) jest wystarczająco doświadczony, by zdecydować, kiedy uważa taką rozmowę z partnerami za celową – powiedział. Jego zdaniem w tej kwestii Niemcy nie powinny odgrywać szczególnej roli, a wszystko powinno odbywać się w ścisłym porozumieniu z partnerami.

- W dalszym ciągu jestem przekonany, że o zakończeniu tej wojny nie zadecyduje zwycięstwo odniesione na polu walki, lecz ostatecznie będzie to wynik rozmów, negocjacji, porozumień – mówił. - Zawsze powinniśmy być w stanie wykorzystać pewne sygnały wskazujące na możliwość zawieszenia broni, aby powrócić do rozmów dyplomatycznych. Jednak takich sygnałów do tej pory brakowało – dodał polityk SPD.