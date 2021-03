- To uratuje wiele istnień ludzkich - oświadczył w poniedziałek szef Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej (DIVI) Gernot Marx. - Biegniemy na oślep ku naszej zgubie - stwierdził, cytowany przez portal tygodnika "Der Spiegel".

Zgodnie z danymi stowarzyszenia DIVI w całych Niemczech na oddziałach intensywnej opieki medycznej dla pacjentów z koronawirusem są obecnie dostępne 1644 łóżka. Stowarzyszenie ogłosiło, że liczba pacjentów z COVID-19 na oddziałach intensywnej terapii wzrosła od 10 marca z 2727 do 3448. - Liczba ta będzie rosła wykładniczo przez następne dwa i pół tygodnia, bez względu na to, co teraz zrobimy - powiedział Christian Karagiannidis, dyrektor medyczny i naukowy DIVI. Przy ponad 5 tysiącach pacjentów z COVID-19 sytuacja na OIOM-ach stanie się naprawdę krytyczna - dodał.