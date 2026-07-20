Świat Próbował usunąć wieniec AfD. Szarpanina na obchodach w Berlinie Oprac. Justyna Sochacka |

Krewny działacza ruchu oporu próbował usunąć wieniec AfD. Szarpanina na obchodach w Berlinie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

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Wiązankę AfD - jak podała niemiecka agencja prasowa dpa - usiłował zabrać stryjeczny wnuk Dietricha Bonhoeffera, Tobias Korenke. Bonhoeffer, ewangelicki teolog i działacz antynazistowskiego ruchu oporu, został stracony przez władze III Rzeszy w kwietniu 1945 roku w obozie koncentracyjnym Flossenbuerg.

Do zdarzenia doszło przy miejscu pamięci w kompleksie budynków Bendlerblock, w którym w 1944 roku mieściło się centrum spisku przeciwko Hitlerowi.

Interweniowali pracownicy ochrony. W wyniku szarpaniny wieniec został uszkodzony. Korenke powiedział agencji dpa, że wielu potomków ofiar reżimu nazistowskiego, w tym on sam, "odczuwa złość, widząc, że AfD składa w tym miejscu wieńce". - Nie zaakceptujemy tego - podkreślił.

Krewny działacza antynazistowskiego ruchu oporu próbował usunąć wieniec AfD Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Politycy AfD kwestionują odpowiedzialność Niemiec za zbrodnie

Rzecznik parlamentarnej frakcji AfD potwierdził, że ugrupowanie przygotowało wieniec na uroczystość. Nie był w stanie powiedzieć, czy w obchodach uczestniczyli również deputowani partii do Bundestagu.

Część polityków AfD regularnie wygłasza wypowiedzi w duchu relatywizmu historycznego, które kwestionują odpowiedzialność Niemiec za zbrodnie w czasach II wojny światowej. Jeden z najbardziej radykalnych polityków ugrupowania Bjoern Hoecke krytykuje kulturę pielęgnowania pamięci o zbrodniach nazistowskich, podkreślając, że Niemcy byli także ofiarami II wojny światowej. Hoecke został też skazany za używanie hasła nazistowskich paramilitarnych bojówek SA "Wszystko dla Niemiec".

Nieudany zamach na Hitlera

20 lipca 1944 roku grupa oficerów Wehrmachtu skupionych wokół Clausa Schenka von Stauffenberga bezskutecznie próbowała zabić Hitlera bombą podłożoną w jego kwaterze głównej Wilczy Szaniec (obecnie gmina Kętrzyn). Spiskowcy chcieli obalić rządy narodowych socjalistów i doprowadzić do zakończenia wojny. Stauffenberg i trzej inni uczestnicy spisku zostali rozstrzelani w nocy z 20 na 21 lipca 1944 roku na dziedzińcu kompleksu Bendlerblock, w którym obecnie mieści się siedziba niemieckiego ministerstwa obrony.

Uroczystości w rocznicę nieudanego zamachu na Hitlera Źródło zdjęcia: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Co roku w rocznicę nieudanego zamachu część rekrutów Bundeswehry składa na terenie Bendlerblock uroczystą przysięgę na wierność RFN, symbolicznie nawiązując do tradycji antyhitlerowskiego ruchu oporu.