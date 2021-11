Nowe obostrzenia w Berlinie. Niezaszczepieni muszą liczyć się z kolejnymi ograniczeniami

Berlińczycy, którzy do tej pory się nie zaszczepili, muszą liczyć się z kolejnymi ograniczeniami - informuje "Tagesspiegel". Od poniedziałku obowiązywać będą nowe regulacje, dotyczące walki z pandemią - osoby spoza grupy zaszczepionych i ozdrowieńców będą miały "niewygodnie", a ich funkcjonowanie będzie "bardziej skomplikowanie".

Berlińczycy, którzy do tej pory się nie zaszczepili, muszą liczyć się z kolejnymi ograniczeniami – pisze "Tagesspiegel". W środę po południu senat Berlina podjął decyzję o dużym rozszerzeniu obowiązywania zasady 2G.

Od poniedziałku, w związku ze znacznie zwiększającą się ilością zachorowań w Berlinie, dostęp do restauracji, kin i teatrów będzie wówczas możliwy tylko dla osób z grupy 2G - zaszczepionych i ozdrowieńców. Nie będą już brane pod uwagę testy.

"Wyjątkiem będą osoby poniżej 18 r.ż. i te, które nie mogą być zaszczepione np. z powodów medycznych" - te grupy będą potrzebowały codziennego negatywnego wyniku testu wszędzie tam, gdzie obowiązuje zasada 2G. "Tylko pod takim warunkiem otrzymają dostęp do tych miejsc" – wyjaśnia "Tagesspiegel".

Zasada 2G, czyli dostęp tylko dla osób zaszczepionych i rekonwalescentów, będzie obowiązywać w restauracjach (z wyłączeniem ogródków na zewnątrz lokalu), we wszystkich instytucjach kulturalnych (kluby, teatry, opery), podczas wycieczek autokarowych. Dotyczyć będzie też miejsc rozrywki (parki rozrywki, salony gier), obiektów sportowych (kryte baseny, studia fitness i tańca), wszystkich sportów halowych, a także wszelkich imprez w zamkniętych halach.

Tylko zaszczepieni i ozdrowieńcy będą mieli dostęp do imprez plenerowych z udziałem powyżej 2 tys. osób - dotyczy to również meczów piłki nożnej. Zasada 2G znajdzie również zastosowanie w ogrodach zoologicznych i parkach zwierząt, ale tylko w częściach z pomieszczeniami zamkniętymi (terraria, akwaria), na teren zewnętrzny będą mogły wchodzić nadal osoby niezaszczepione.

W hotelach i pensjonatach goście będą musieli w dniu zameldowania uzyskać negatywny wynik testu na koronawirusa, a następnie ponawiać test co trzeci dzień pobytu. Jeśli chodzi o biura i miejsca pracy, nie wprowadzono obowiązku home office. Senat wydał tylko zalecenie odnośnie biur, aby tam gdzie to możliwe, zajmowane było tylko co drugie miejsce.