Niemcy kończą stuletni spór z rodziną ostatniego cesarza

Po prawie stu latach zakończył się spór rodziny ostatniego niemieckiego cesarza z rządem o prawo własności do tysięcy dzieł sztuki i przedmiotów. O zawarciu porozumienia z przedstawicielami dynastii Hohenzollernów poinformował pełnomocnik rządu Niemiec ds. kultury.

Kluczowe fakty: Ostatni niemiecki cesarz Wilhelm II z dynastii Hohenzollernów abdykował w 1918 roku.

Spór o prawo własności dotyczył 27 tys. dzieł sztuki i przedmiotów trwał od 99 lat.

Po stronie rodziny Hohenzollernów występował praprawnuk ostatniego cesarza Niemiec.

W poniedziałek pełnomocnik rządu Niemiec ds. kultury Wolfram Weimer ogłosił zakończenie trwającego od prawie stu lat sporu. Podkreślił, że potomkom ostatniego niemieckiego cesarza udało się osiągnąć porozumienie z rządem federalnym oraz krajami związkowymi Berlin i Brandenburgia.

- To porozumienie jest wielkim sukcesem dla Niemiec jako miejsca kultury i dla publiczności kochającej sztukę - powiedział Weimer. Zauważył, że przedmioty, o które toczył się spór, mają kluczowe znaczenie dla sztuki i historii Niemiec.

Niemiecki spór o dzieła sztuki

Jak opisuje gazeta "Tagesspiegel" sprawa dotyczyła łącznie 27 tys. przedmiotów, co do których spór o prawo własności toczył się od 1926 roku. Wcześniej, po abdykacji cesarza Wilhelma II z dynastii Hohenzollernów i powstaniu Republiki Weimarskiej w 1918 roku, majątek rodziny Hohenzollernów został skonfiskowany.

Hohenzollernowie rościli sobie prawa do dzieł sztuki, które znajdują się obecnie w muzeach. Wśród spornych dzieł i rzeczy znajdował się m.in. portret Joachima I Nestora autorstwa Lucasa Cranaca starszego oraz zastawa stołowa nabyta przez cesarza Fryderyka II w 1750 roku do Pałacu Królewskiego we Wrocławiu.

Książę Georg Friedrich Prinz von Preußen, praprawnuk ostatniego cesarza Niemiec Wilhelma II, prowadził negocjacje z niemieckimi władzami od 2014 roku. Domagał się zwrotu tysięcy dzieł i rekompensaty finansowej za wywłaszczone nieruchomości.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, sporne dzieła pozostaną w kolekcjach, w których obecnie się znajdują, w tym w Fundacji Pruskie Pałace i Ogrody Berlin-Brandenburgia, Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego i Niemieckim Muzeum Historycznym i nadal będą dostępne dla odwiedzających. Według "Zeit", ustanowiona zostanie też pozarządowa Fundacja Kolekcji Sztuki Hohenzollernów, do której dzieła w przyszłości trafią.